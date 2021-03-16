Türkiye'nin yerli otomobil projesinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk yerli aracın 2022 yılında banttan ineceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Ford Otosan Vizyon Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üretim ve istihdama yönelik olumlu mesajlar verdi.

Yatırımlara kucak açan Türkiye'nin Ford Otosan'ın ihracatının yüzde 25'ini gerçekleştidiğini belirterek 12 bin 500 kişiye istihdam sağladığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin sahaya çıkacağı süreçle ilgili de bilgilendirme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en önemli batarya üreticilerinden biri haline getirme hedefini vurguladı.

2022 SONUNDA İLK ÜRETİM ARAÇLAR BANTTAN İNECEK

Teknolojideki rekabet ortamının yeniden şekillendiğini belirten Erdoğan, "Türkiye'nin otomobili projesi tüm hızı ile devam ediyor. İlk üretim araçlarını 2022 sonunda banttan indirmeyi planlıyoruz. Dünyada ilk 5, Avrupa' da lider olmayı hedefliyoruz.

Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üreticilerinden biri haline getirmekte kararlıyız. Yerli ve yabancı bilim insanlarını ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk yerli otomobil, 2022'de banttan inecek VİDEO

