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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi.
- AA
- 24.03.2022 - 18:58
- Güncelleme : 24.03.2022 - 19:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Brüksel'deki ikili temaslarına devam ediyor.
Erdoğan, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Estonya Başbakanı Raja Kallas ile görüşmüştü.
ANA GÜNDEM MADDESİ RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Liderlerle temaslarını sürdüren Erdoğan şimdi de İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la bir araya geldi.
Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ana gündem maddesi oldu.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.