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DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde Azerbaycan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

İLK GÖRÜŞME İNGİLTERE BAŞBAKANI KEİR İLE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Bakü'de temaslarına başladı.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmek ve ticaret hacmini artırmak için gayretlerin süreceğini belirtti.

Erdoğan ayrıca Ukrayna, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için Türkiye’nin ortaya koyduğu çabaların devam ettiğini de ifade etti.

ÇOK SAYIDA İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında Azerbaycan’da bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde ülkeler arasındaki ilişkilerin yanı sıra, başta Gazze ve Lübnan'daki son durum olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.