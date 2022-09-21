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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi.
    • 21.09.2022 - 21:59
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 22:13
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu hitabının ardından, BM Genel Merkezinde liderlerle görüşmeye devam ediyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi.

    İlk görüşme

    Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Boris Johnson'dan sonra gelen yeni Başbakan Liz Truss ile ilk kez görüşmüş oldu.


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