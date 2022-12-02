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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • 02.12.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 18:06
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü.

    Görüşmenin detayları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı.

    Açıklamaya göre, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

    Stratejik bakış

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını ifade etti.

    Kıbrıs meselesinin çözümü

    Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında müzakere zemininin süratle yeniden tesis edilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu vurguladı; Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü #2


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