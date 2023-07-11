Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nato Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın Vilnius şehrine gitti. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşliğinde alana giriş zirvenin gerçekleştirildiği LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra zirve alanına geçiş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında çeşitli temaslarda bulunuyor. Erdoğan, Sunak görüşmesi Erdoğan, zirve öncesi İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü. Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ise TSİ 18.00’de başlaması bekleniyor.