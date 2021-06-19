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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İngiltere de seyahat kısıtlamasını kaldıracak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin uyguladığı seyahat kısıtlamasının yakın zamanda sona ereceğini duyurdu.
    • AA
    • 19.06.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 18:14
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İngiltere de seyahat kısıtlamasını kaldıracak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda konuşma yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmdeki hedefin, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama ile 2019'daki 52 milyonluk turist sayısınının yeniden yakalanması olduğunu söyledi.

    Erdoğan, ülkelerin Türkiye'ye yönelik koronavirüs nedeniyle uyguladığı seyahat yasaklarına da değindi.

    "İNGİLTERE DE KISITLAMALARI KALDIRACAK"

    Salı günü itibariyle Rusya'nın yasakları kaldıracağını belirten Erdoğan, "Turizm sektöründe kritik önemdeki ülkeler seyahat sınırlamalarını gevşetmeye başladı. Şu anda Rusya'dan da turistler Antalya'mıza turistler kalkmaya başlayacak. İngiltere biraz sıkıntı var, ben Boris Johnson ile görüşmemi yaptım, inşallah orası da kaldıracak ben buna inanıyorum. Hollanda'dan olumlu sesler aldık" dedi.

    Erdoğan: İngiltere de seyahat kısıtlamasını kaldıracak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İngiltere de seyahat kısıtlamasını kaldıracak #1

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