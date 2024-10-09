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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde yaşanan olaylara değindi.

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesi ve geçtiğimiz hafta İstanbul Fatih'te yaşanan vahşetin ardından vatandaşların kendini güvende hissetmediğini bildiren Erdoğan, konuyla ilgili gerekli adımların atılacağını söyledi.

SON DÖNEMDE YAŞANAN OLAYLARLA İLGİLİ NET KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, "Bazı müessir olaylar milletimizi kendini güvende hissetme ve adaletin tecellisi konusunda tereddüde düşmesine sebebiyet vermiştir. Son dönemde ardı ardına gelen polis memurumuzun şehit edilmesinden ve genç kızlarımızın vahşice katledilmesine kadar bir dizi hadise milletimizin haklı bir tepkisine yol açmıştır." dedi.

'NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'

Bazı kriminal tiplerin ortalıkta dolaşmasından kendilerinin de rahatsız olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlarımızın hayatını güvenle hissedebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız." şeklinde konuştu.

Emniyet teşkilatı içerisinde meydana gelen olaylarla ilgili herhangi bir zafiyet varsa gerekli neşterin vurulacağına da vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adalet sistemiyle ilgili de tıkanıklıkların çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

"EMNİYET VE YARGIDA GEREKLİ NEŞTERİ VURACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: