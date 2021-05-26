Türkiye'nin insansız savaş uçağı, 2023 yılında semalarda olacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıdaki konuşmasında 'Milli İnsansız Savaş Uçağı' projesine değindi.

"2023'DE SEMALARDA UÇACAK"

Çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun bir ürünü olan insansız hava araçlarımızın sahada gösterdiği başarılar, adeta savaş stratejilerinin yeni baştan yazılmasını gerektirecek sonuçlara yol açmıştır. Mevcut insansız hava araçlarımızın bir üst versiyonu olan Akıncı da devreye girdiğinde, bu tablo çok daha sarsıcı şekilde değişecektir. Amacımız, tamamen yapay zeka bilgisayarları ile kontrol edilen insansız savaş uçağına ilk kavuşan ülkelerden biri olmaktır. Böylece, dünyanın halen peşinde koştuğu beşinci nesil savaş uçaklarının da ötesinde bir seviyeye ulaşacağız. Bu doğrultuda geliştirmeye başladığımız insansız savaş uçağımızı inşallah 2023 yılında semalarımızda uçurmayı planlıyoruz. Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıları uzun uzun anlatmaya kalksak, saatler yetmez." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız savaş uçağı için tarih verdi ViDEO