Cumhurbaşkanı Erdoğan Instagram'dan paylaştı: Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası

Cumhurbaşkanı Erdoğan Instagram'dan paylaştı: Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabından kar fotoğrafı paylaştı.

Kar, bu yıl geçtiğimiz senelere nazaran kendisini geç hissettirişiyle birlikte "acaba yağacak mı?" sorularını beraberinde getirmişti.

Bu hafta ortasından itibaren ülke genelinde yavaş yavaş etkisini hissettirmeye başlayan kar yağışı, gelişiyle birlikte tüm yurdu mutlu etti.

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından karın gelişini yaptıkları fotoğraf paylaşımlarıyla kutlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 'kar temalı fotoğraf' akımına uydu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAR TEMALI PAYLAŞIM

Erdoğan resmi Instagram hesabından geçtiğimiz yıllardaki kar yağışıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştığı fotoğrafta şu ifadelere yer verdi:

"Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası..."