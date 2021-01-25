Cumhurbaşkanı Erdoğan, İpek Yolu Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı

Elazığ'daki açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İpek Yolu'nun tüm Türkiye'de ses getireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi açılışına katıldı.

Açılış öncesi konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İpek Yolu'nun Türkiye'de farklı bir ses getireceğini vurguladı.

"TÜM TÜRKİYE'DEN BU SESİ DUYACAĞIZ"

Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti:

"İpek Yolu çok farklı ses getirecek. İnşallah biz Ankara'dan değil tüm Türkiye'den bu sesi duyacağız. Bu konuyla ilgili olarak bütün milletvekili arkadaşlarım burada ellerinden gelen her türlü desteği vermelidir. Etkinliklerle buranın sesini dünyaya duyurulmalıdır diye düşünüyorum."

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