Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile telefonda görüştü

Haber Merkezi

Suriye'de 14 yıldır süren iç savaşta muhalifler ile Esad rejimi güçleri arasında çatışmalar giderek şiddetlendi.

Halep'e giren muhalifler bugün İdlib'in tamamını ele geçirdi.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Yaşanan sıcak çatışmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililer yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

IRAK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SURİYE'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtirken Suriye’nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Rejimi’nin durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini belirtti.

PKK'YA YÖNELİK ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin millî güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığını ve atacağını ifade etti.