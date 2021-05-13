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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile yaptığı telefon görüşmesinde Ramazan Bayramı tebriğinde bulunarak İsrail'in saldırılarını ele aldı.
- AA
- 13.05.2021 - 18:29
- Güncelleme : 13.05.2021 - 19:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü.
FİLİSTİN İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPILDI
Erdoğan ile Kazımi'nin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.