Euro
10.2723
0.96%
Dolar
8.5061
1.03%
Altın
499.76
1.67%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
424.366
-9.17%
EXEN Coin
36.38
-4.16%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile yaptığı telefon görüşmesinde Ramazan Bayramı tebriğinde bulunarak İsrail'in saldırılarını ele aldı.
    • AA
    • 13.05.2021 - 18:29
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 19:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü.

    FİLİSTİN İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPILDI

    Erdoğan ile Kazımi'nin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir