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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanını kabul etti
Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile görüştü.
- DHA
- 26.02.2022 - 18:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve Irak Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer'i kabul etti.
Konuya ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.
HAKAN FİDAN DA KATILDI
Görüşmeye MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.
Üsküdar’da bulunan Vahdettin Köşkü’ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.