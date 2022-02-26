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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanını kabul etti

    Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile görüştü.
    • DHA
    • 26.02.2022 - 18:33
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanını kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve Irak Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer'i kabul etti.

    Konuya ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

    HAKAN FİDAN DA KATILDI

    Görüşmeye MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

    Üsküdar’da bulunan Vahdettin Köşkü’ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanını kabul etti #1


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