Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gidiyor: Caddelere Türk bayrakları asıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti öncesinde Bağdat ve Erbil sokaklarına Türk bayrakları asılırken pankartlara da, "Ziyaretinizden onur duyduk" yazıldı.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 2012 yılında gittiği Irak'a 12 yılın ardından bugün ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

İlk durak ise başkent Bağdat olacak, ardından da Erbil'e geçilecek.

Özel pankartlar hazırlandı

Günler öncesinde planlanan ziyaret nedeniyle bölgede hummalı hazırlıklar yapıldı.

Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani Türbesi'nin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi.

Türk bayrakları asıldı

Pankartlarda yan yana Irak ve Türk bayraklarına da yer verildi.

Erbil'de de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.

Terörle mücadele ilk gündem maddesi

Yerel seçimlerin ardından yurt dışı ziyaretlerine başlayan Erdoğan'ın Irak ziyaretinde, önemli gündem maddeleri bulunuyor.

Ele alınacak konuların başında ise terörle mücadele yer alıyor.

Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdürüldüğü bölge olarak bilinen Irak için Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce, "Bu yaz Irak sınırımızla ilgili sorunları çözmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)