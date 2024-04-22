Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ta: Abdullatif Reşid ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’a 12 yıl sonra resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ilk ayağında Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde bakanların da yer aldığı heyetle birlikte Bağdat’a vardı.

Günübirlik ziyaretin ikinci durağı ise Erbil olacak.

Ana gündem terörle mücadele

12 yıl sonra yapılan kritik ziyaretin ana gündem maddesi, terörle mücadelede iş birliği.

Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve diğer yetkililer resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından Bağdat Sarayı’na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Reşid, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti.

Reşid ile görüşmede Gazze ve terörle mücadele ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.

İki liderin görüşmesinde; Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı.

PKK ile mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak’tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak’ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak’ın istikrarı için önemli olduğunu da belirtti.

Erdoğan, Gazze’deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi.

Su kriziyle mücadele

Sudani ise terörle mücadelede ortak çalışmanın önemine değindi.

Irak Cumhurbaşkanı, ayrıca iklim değişikliği ve su kriziyle mücadelenin önemine de vurgu yaptı.

PKK ile mücadeleye dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında PKK ile mücadeleye yönelik verdiği mesajlar dikkat çekti.

"PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadeleye yönelik şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Sayın Reşit ve ardından Başbakan Sayın Sudani ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, Türkiye-Irak ilişkilerini geniş bir yelpazede ele aldık. Güvenlik ve terörle mücadelede iş birliği en önemli gündem maddelerinden birini oluşturdu. Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı alabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik. PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık. Resmen terör örgütü ilan edilerek Irak topraklarındaki varlığının en kısa zamanda sonlanacağına olan güçlü inancımı bu vesileyle mevkidaşlarımla paylaştım. Bu komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun da gereğidir.

Geniş bir heyet eşlik ediyor

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Irak'taki ziyarete katılıyor.