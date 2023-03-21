Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'tan beklentimiz, PKK'yı topraklarından temizlemesidir Irak Başbakanı Sudani ile basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütü PKK ile ilgili, "Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basra'dan Türkiye'ye uzanan Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için bakanlıkların görevlendirildiğini söyledi.

"Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir"

Kalkınma Yolu Projesi'nin bölgeyi yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğini söyleyen Erdoğan, daha sonra terör sorununa değindi.

Erdoğan, "Görüşmede PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizi ele aldık. Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir." dedi.

Bakanlar görevlendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Basra'dan Türkiye'ye uzanan Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışma yürütecek bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz. Kabul ettiğimiz Ankara bildirisiyle bu hedef doğrultusunda ortak çalışma irademizi gösteren kritik bir adım attık.

Kalkınma Yolu Projesi

Kalkınma Yolu Projesini bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum. Türkiye, Irak halkının gerçek dostu olduğunu her vesilesiyle ifade etmiştir. Irak'ın toprak bütünlüğünün en büyük savunucu da yine Türkiye'dir. Bizler terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen ve bunun bedelini ödemiş bir ülkeyiz.

Terör örgütleriyle mücadele

Görüşmede PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizi ele aldık. Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir.

Irak'ın su sorunu