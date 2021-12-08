Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüşerek, Türkiye, İran ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı.

Diplomatik temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülke liderleriyle görüşmelerine hız kesmeden devam ediyor.

TÜRKİYE VE İRAN İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik ve güvenlik alanlarında iş birliğinin önemini vurgulayarak Tahran'a yapacağı ziyarette Türkiye-İran arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılacağını dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisinden de yapılan açıklamada, "Yakında Tahran’da ortak bir zirve düzenlenmesiyle Türkiye ile iş birliğimiz yeni bir aşamaya girecek" denildi.

Türkiye ve İran’ın terörle mücadelede ortak hareket etmesinin önemine değinen Reisi, "Terör ile mücadelede ortak hareket etmek istiyoruz. Bu konuda tüm ülkelerin iş birliğinden memnun oluruz" ifadelerini kullandı.

Reisi, bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini ve dışarıdan herhangi bir müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.