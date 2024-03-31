Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü Diplomasi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkiler ele alındı

Görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı.

Gazze'deki süreç görüşüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi’nin Gazze’de ateşkes kararının bir an önce uygulanması için çalışmaların artarak devamının önemli olduğunu, El Fetih ve Hamas’ın bu süreçte birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçmek için birlikte çalışmanın gerekli olduğunu belirtti.