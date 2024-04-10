Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle bayram diplomasisi sürüyor Bayram arefesinden itibaren diplomasi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarıyla bugün de telefonda görüşerek bölgesel konuları ele aldı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda ülke liderleriyle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bugün de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi.

"Karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler"

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler.

Liderlerle görüştü

Erdoğan'ın bugün yaptığı görüşmeler şöyle:

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Sahel bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye’nin Nijerya ile savunma sanayii alanında tecrübe, kabiliyet ve imkan paylaşımına devam edeceğini ifade etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev.

Erdoğan görüşmede, Kazakistan’da yaşanan büyük sel felaketinden ötürü üzüntüsünü paylaştı ve Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; İsrail ile Filistin arasında kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil çözüm için Türkiye’nin Cezayir ile müşterek gayretlerini artırmaya hazır olduğunu ifade etti.