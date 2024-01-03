Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

AA

İran, bugün terör saldırısıyla sarsıldı..

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'taki saldırısında hayatını kaybeden Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı münasebetiyle düzenlenen anma programlarında peş peşe patlamalar yaşandı.

Patlamalarda 103 kişi hayatını kaybederken, 188 kişi de yaralandı..

Olayın ardından ülkede bir günlük ulusal yas ilan edilirken, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyareti de ertelendi..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Terör saldırısını kınadı

Terör saldırısını kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye, terörle mücadelede İran'ın yanında" mesajını verdi.

İran'a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Reisi’ye, Kirman’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, Türkiye’nin terörle mücadelede İran’ın yanında olduğunu söyledi ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti.



Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi.



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.