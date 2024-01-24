Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile yeni sınır kapıları gündemimizde Türkiye-İran İş Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile yeni sınır kapılarının açılacağını duyurdu. Erdoğan "İran ile ticaretimizin gelişmesi için sınır bölgesindeki altyapıya önem veriyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye temasları sürüyor...

Heyetlerarası ve baş başa görüşmenin ardından açıklamalardan açıklamalarda bulunan iki lider ardından ekonomi zirvesi için bir araya geldiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İbrahim Reisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye-İran İş Forumu’na katıldı.

Ekonomik iş birliği mesajı

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran ekonomik ilişkilerine yönelik önemli mesajlar verdi.

"İran ile yeni sınır kapıları gündemimizde"

30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflediklerini belirten Erdoğan, yakın zamanda İran ile yeni sınır kapılarının açılmasının gündeme geleceğini kaydetti.

"Bu eylemler sadece İran'ı değil bölgemizin huzurunu hedef almaktadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Heyetler arası toplantımızı yaptık, Sayın Reisi ile bu toplantıya iştirak etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Kirman'daki terör saldırılarında hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Bu eylemler doğrudan sadece İran'ı değil bölgemizin huzurunu hedef almaktadır. Kaos tüccarları emeline ulaşamayacak. Bugün burada düzenlediğimizi etkinliğin Türkiye ve İran için hayırlı olmasını ümit ediyorum. İran ülkemizin Asya'ya açılan kapılarından biriyken, Türkiye de İran'ın Avrupa'ya açılan kapısıdır. Ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkilerimizi ileriye taşıma irademizi koruduk. Görüşmelerde işbirliği geliştirme irademizi yeniden teyit ettik. 10 anlaşma imzaladık.

"30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma kararlılığımızı devam ettiriyoruz"

Bölgemizde güvenlik istikrar ve refahın hakim kılınmasında bölgesel işbirliğin önemi vazgeçilmezdir. Türkiye ve İran, istikrar için iktisadi işbirliğini mutlaka ilerletmelidir. 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma kararlılığımızı devam ettiriyoruz. 22 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizin son yıllarda gerilemeye sahne olmaktadır. Salgın geride kalmakla birlikte yaptırımların etkisi hala sürüyor. Tek taraflı yaptırımları tesvip etmediğimizi her zaman dile getirdik. Yaptırımlar İran'la iş ilişkilerimizde sorunlara yol açıyor. Sorunların çözüme kavuşturulmasını ümit ediyoruz.

"Firmalarımızı İran'da daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz"

İki komşu ülke olarak İran'la ticaretimizin gelişmesi için sınır bölgelerinde altyapıya önem atfediyoruz. İran'la yeni sınır kapıları açılması konusu gündemimizdedir. Sınır ticaret merkezleri tesis edilmesi çalışmaları devam ediyor. Müteahhitlik firmalarımız İran'da toplam 4,6 milyar dolarlık 56 proje üstlendi. Firmalarımızdan bazılarının karşılaştığı sorunlar karşısında somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Firmalarımızı kazan kazan anlayışı çerçevesinde İran'da daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. Tahran-Van yolcu tren seferlerinin yeniden başlatılmasında fayda görüyoruz. Siyasetçiler olarak bizim vazifemiz iş dünyasına yardımcı olmak sizlerin önünü açmaktır. Atacağınız her adımın arkasında olacağımızın bilinmesini isterim. Sayın Reisi'nin yatırımcılara verdiği desteği artırarak sürdüreceğine şüphe duymuyorum.

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