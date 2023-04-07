Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran mevkidaşı İbrahim Reisi ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-İran ilişkileri ve İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırıları dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

ensonhaber.com

İsrail son günlerde Mescid-i Aksa’ya saldırılarını arttırdı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırıları dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

İslam birliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin’de artan insanlık dışı saldırılarına karşı İslam dünyasının birlik içinde olmasının önemine işaret etti.

Yeni bir şiddet sarmalının önüne geçilmesi için sağduyunun hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm tarafları aklıselime yönlendirecek girişimlerde bulunulmasının fayda sağlayacağını dile getirdi.

Kur'an-ı Kerim'in yıkılması konuşuldu

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası platformlarda kutsal mekânların statüsünü korumak için gayretleri müştereken sürdürme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu birliği Avrupa’nın çeşitli kentlerinde, özellikle de Türk Büyükelçilikleri önünde, son dönemde gerçekleşen Kur’an-ı Kerim’in Mushaf'ının yakılması eylemleri karşısında da sergilemelerinin ayrıca önemli olduğunu ifade etti.