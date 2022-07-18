Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere İran'ın başkenti Tahran'a gitti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşecek olan Erdoğan'a bakanlar eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle, İran'a gerçekleştireceği resmi ziyaret için Tahran'a indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda İran Petrol Bakanı Cevad Uci, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Protokol Genel Müdürü Reza Naghipour, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve eşi Lale Örs ile büyükelçilik personeli karşıladı.

Kalabalık bir heyetle gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer aldı.

İran ile Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısı gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daki temasları kapsamında Türkiye- İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Astana Zirvesi'ne katılacak

Erdoğan ayrıca, Astana formatında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve vesilesiyle Rus mevkidaşı ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.