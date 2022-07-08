Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ile görüşecek

19 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İranlı mevkidaşı Reisi'nin Tahran'da yapacağı görüşmede, Suriye operasyonunun kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

İran ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor…

Türkiye’nin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail ile normalleşme süreçlerinin ardından, İran ilişkilerini yükseltmeye yönelik adımlar da art arda atılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelmek üzere 19 Temmuz’da Tahran’a gideceği belirtildi.

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı operasyon öncesinde gerçekleşecek bu ziyaret büyük önem taşıyor.

Suriye'ye operasyon, masadaki en kritik başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Reisi-Erdoğan görüşmelerinde, söz konusu meselenin kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

“Güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir”

Geçtiğimiz günlerde Ankara’yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emîr Abdullahiyan, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında Türkiye’nin Suriye muhtemel operasyonuna yönelik değerlendirmelerinde; “Türkiye’nin bu konudaki güvenlik endişelerini çok iyi anlıyoruz. Aynı zamanda özel bir operasyonu gündeme getirmesini de anlıyoruz. Bu konuda değerli meslektaşım Çavuşoğlu ile de detaylı incelemelerde bulunduk, konuşmalar yaptık. Şuna inanıyoruz ki Türk tarafının, Türk arkadaşlarımızın güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir.” ifadelerini kullanmıştı.

Mutabakat zaptı imzalanacak

İki liderin görüşmelerinde masaya yatırılacak konular arasında Suriye operasyonunun yanı sıra mutabakat zaptının imzalanması bekleniyor.

Bu imza ile iki komşu ülke, birçok alanda uzun vadeli işbirliği geliştirmeye yönelik ortak mekanizmalar kurabilecek.

Mutabakat zaptında Türkiye, İran ve BAE arasındaki ticaret koridoru ile ilgili sürecin de yer alması bekleniyor. BAE’den çıkan ve İran üzerinden Türkiye’de İskenderun limanına ulaşan ticaret rotasıyla, nakliye süresi 21 günden bir haftaya düşmüştü.

Terör, göç, insan kaçakçılığı konuları masada olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çantasındaki konular arasında terör, göç, insan kaçakçılığı başta olmak üzere güvenlik sorunlarına ilişkin konular da yer alıyor.

Görüşmede, söz konusu sorunlara ilişkin dayanışmanın artırılması ele alınacak.

Ayrıca Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla patlak veren savaş neticesinde yaşanan enerji krizi ile Güney Kafkasya’nın istikrarı için oluşturulan 3+3 platformu da görüşme başlıklarından biri olacak.

Karabağ zaferi sonrası gündeme gelen 3+3 formatındaki toplantılar Türkiye, İran, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’dan uzmanlar yer alıyor. Platformun bir sonraki toplantısı İran’da gerçekleştirilecek.