Cumhurbaşkanı Erdoğan: İrticai faaliyet ayrı konu terörle iltisaklı ayrı konu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harp okullarındaki yönetmelik değişikliğiyle ilgili yapılan polemiği değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Askeri okulllar yönetmeliğindeki irticai faaliyetler değişti. Terörle iltisaklı ve irtibatlı olarak değiştirilmesine muhalefetten tepkiler var. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz?" sorusuna Erdoğan, şu sözlerle cevap verdi:

"BU TÜR ELEŞTİRİLERE ALIŞIĞIZ"

"Muhalefetin bu tür eleştirilerine alışığız. İrticai faaliyet farklı bir olay. Terörle iltisaklı olay farklı bir olay. Bu bir yasal düzenleme değildir, yönetmeliktir. Bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ordumuzun huzuru için yaparlar. Bu da bu vesileyle alınmış bir karardır."

Erdoğan'dan yönetmelik değişikliği cevabı VİDEO