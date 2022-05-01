Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
579.642
0.20%
BTXN Coin
18.10
-4.73%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar programında konuştu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar programında konuştu

    İşçilerle düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat pahalılığı nedeniyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Bu kayıpların hepsini telafi edeceğiz." açıklamasında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 20:40
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 21:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersaneler Komutanlığı’nda, işçilerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

    Konuşmasına 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın önemine değinerek başlayan Erdoğan, kendisinin de zamanda bir işçi olduğunu belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "Alım gücümüz bir parça düştü"

    Hayat pahalılığı yüzünden alım gücünün düştüğünü belirten Erdoğan, "Hayat pahalılığı nedeniyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Bu kayıpların hepsini telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar programında konuştu VİDEO

    "Hepsini telafi edeceğiz"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

    "Ülkemizde bazı kesimlerde karamsarlık hali var. Hayat pahalılığı nedeniyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Bu kayıpların hepsini telafi edeceğiz. Pırıl pırıl şehirlerin, denizlerdeki gemilerin semalardaki uçakların, fabrikaların gerisinde insan gayreti var. Emek yoksa toprak işlenmez.

    "Ekonomimiz ciddi sınamalarda geçiyor"

    Türk ekonomisi ciddi sınamalardan geçiyor. Çalışanlarımıza destek olmak için gelirimizden vazgeçtik. İstihdama yeni giren kesimleri destekledik. Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yaptık. Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat artırdık."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar programında konuştu #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar programında konuştu #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar programında konuştu #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar programında konuştu #4


    İlginizi Çekebilir

    Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyelileri nasıl geri göndereceğini anlattı
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyelileri nasıl geri göndereceğini anlattı

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    Trabzonspor - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri
    Futbol

    Trabzonspor - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Görüş Bildir