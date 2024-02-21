Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Fatih Erbakan'a çattı Yerel seçimlerde kritik illerde AK Parti'ye kaybettirmek için aday çıkaran Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolunu kaybedenler" diyerek seslendi.

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ensonhaber.com

Türkiye seçim arifesinde...

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kalırken, siyasi partiler de yol haritalarını hazırlayıp, sandık gününü beklemeye başladı.

Seçimlerde şüphesiz en kritik yerler ise İstanbul ve Ankara olurken, birçok parti bu şehirleri menfaatleri uğruna pazarlık konusu yaptı.

O partilerden biri de Yeniden Refah Partisi...

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, AK Parti'den isteklerinin reddedilmesi sonrası İstanbul ve Ankara'dan aday çıkardı.



Erbakan, ayrıca İstanbul seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun daha şanslı olduğunu söyleyip, AK Parti'ye mesaj yolladı.



Yaşanan bu gelişmeler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Afyonkarahisar'da düzenlenen mitinginde isim vermeden Fatih Erbakan'a seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili "Yolunu kaybedenlerin, yolunu şaşıranların tercihleri kendilerini ilgilendirir." diyerek şu ifadeleri kullandı;

"Zübük siyasetçi tipler"

Seçim meydanı er meydanıdır. Adayları değerlendirirken sadece boyuna posuna bakmaz. Şehirlere nasıl performans sergileyeceğinin hesabını yapar.



Milletimizin karşısına çıkan adaylardan bazılarına insan şaşıp kalıyor. Zübük siyasetçi tiplerini gördü Türkiye. Belediyede imkanlar bellidir. En ideal hizmet planlamasını yaparsınız.

"Yolunu kaybedenlerin tercihi..."