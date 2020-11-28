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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı virüsü ile mücadele ediyoruz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalara tepki gösterdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.11.2020 - 10:15
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 10:23
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı virüsü ile mücadele ediyoruz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti'nin 23. Yıllık Kongresi'ne bir video mesaj gönderdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Bu sene sadece Kovid-19 virüsüyle değil ondan daha hızlı yayılan İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda kaldık. İslam düşmanlığı hayatı zorlaştıran bir akıma dönüştü.

    Uzun yıllar demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen ülkelerde, kültürel ırkçılık artık gizlenemez boyutlara ulaştı. Birçok ülkede inancından, dilinden, kılık kıyafetinden dolayı Müslümanların ötekileştirilmesi artık sıradan hale gelmiştir.

    Son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyorsunuz. İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur.

    Bizim mukaddes değerlerimize yönelik her türlü saldırıyı fikir ve basın özgürlüğü parantezine alırlarken, kendileriyle ilgili en küçük bir eleştiriye dahi tahammül gösteremiyorlar."

    Erdoğan: İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele ediyoruz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı virüsü ile mücadele ediyoruz #1

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