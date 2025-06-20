Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi Kongre Salonu'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nda konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"GENÇ KARDEŞLERİME SEVGİLERİMİ GÖNDERİYORUM"

İslam İşbirliği Gençlik Forumu münasebetiyle sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İslam coğrafyasının farklı ülkelerinden foruma teşrif eden her bir misafirimize hoş geldiniz diyorum.



Kıtaların, gönüllerin, kültürlerin buluşma noktası İstanbul'umuzda siz genç kardeşlerimle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti burada öncelikle ifade etmek istiyorum.



Sizlerin vasıtasıyla İslam aleminin dört bir yanındaki genç kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

"GAZZE'NİN YİĞİT GENÇLERİNİ SELAMLIYORUM"

Özellikle tam 622 gündür İsrail hükümetinin vahşi, acımasız, insanlık dışı saldırıları karşısında doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistin'in, Gazze'nin yiğit gençlerini buradan yürekten selamlıyorum.



Gazze'nin barbarlığa karşı direnen cesur kadınlarını, minik omuzlarında anasızlığın, babasızlığın ağır yükünü taşıdıkları halde zalimler karşısında diz çökmeyen Gazzeli yetimleri, öksüzleri, her türlü zorbalığa ve zorbalığa rağmen Müslüman olmanın şerefini, izzetini, asaletini yere düşürmeyen tüm Filistinli kardeşlerimi kemal-i hürmetle selamlıyor, Rabbim her birinin yar ve yardımcısı olsun diyorum.



Forum kapsamında iki gün boyunca yapılacak toplantı ve istişarelerin, alınacak kararların, gençlerimiz başta olmak üzere ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"İCRA EDİLEN ÇALIŞMALARİ GELECEĞİMİZ ADINA KRİTİK"