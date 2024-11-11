Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi'nde

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İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

"Aramızdaki görüş ve tutum farklılıklarının ortak davalarımızda bizlere ayak bağı olmasına izin veremeyiz. Filistinli kardeşlerimizin kendi içlerinde milli birlik sağlamalarını arzu ediyoruz. İsrail'e silah ambargosu uygulaması, silah ticaretinin de sonlandırılması mühimdir. Daha fazla ülkenin Filistin devletini tanımasını teşvik etmeliyiz. Filistin devletinin Birleşmiş Milletler üyesi olduğunu göreceğimiz günlere inanıyorum.

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