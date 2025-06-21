Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ümmetin sesi için birlik olunmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, İslam dünyasının birlik olarak, İsrail tarafından yeniden tetiklenen şiddet sarmalının üstesinden gelinebileceğine değindi.

"ÜMMETİN SESİNİ DÜNYA KAMUOYUNA DUYURMAMIZ GEREKİYOR"

Suriye için aralanan yeni bir dönem kapısı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin desteğine devam edeceğini vurguladı.

"Birbirimize karşı hoşgörü sınırımızı daha da genişletmeliyiz." diyen Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları şunlar:

İstanbul'un kaderi Şam'ın kaderinden Bağdat'ın kaderinden, Tahran'ın kaderinden Mekke ile Medine'nin Gazze'nin Kudüs'ün kaderinden ayrı değildir. Ümmetin sesini ve vicdanını temsil eden teşkilatımızın bu toplantısında İsrail'in politikasına karşı duruşumuzu açıkça dünya kamuoyuna duyurmamız gerekiyor. Birbirimize karşı hoşgörü sınırımızı daha da genişletmeliyiz. İttifak ediniz.

"ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN BİRLİKTE GELECEĞİZ"

İslam dünyasının daha fazla sorumluluk üstleneceği dönemin arifesindeyiz. Bölgemizdeki şiddet sarmalının İsrail tarafından yeniden tetiklendiği ortamda başlıyor. Sırt sırta verip zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Suriye yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Türkiye olarak bu ülkeye desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Suriye’nin tüm İslam aleminin desteğine ihtiyacı var.

"İSRAİL SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDENLERİ RAHMETLE ANIYORUM"

Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. İslam dünyasının siz kıymetli temsilcileriyle İstanbul'da bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Alacağınız kararların İslam ümmeti ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Fevkalade kritik bir dönemde gerçekleştirdiğiniz toplantının etkileri inşallah tün dünyada hissedilecektir. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.

"İSRAİL BÖLGEMİZİ İSTİKRARSIZLIĞA SÜRÜKLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin acısını acımız hüznünü hüznümüz biliyoruz. Zafer mutlaka inananların olacaktır. Barış konuşacağımız güzel günleri göreceğimize ben yürekten inanıyorum. Son 2 yıldır İsrail'in yıkım ve katliam politikalarıyla giderek daha fazla yüzleşiyoruz.



İsrail bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor. Camileri, kiliseleri, okulları bombaladılar. Yardım sırası bekleyen insanları hunharca katlettiler. Gazze'de yaşayan 2 milyon kardeşimiz tam 21 aydır hayatta kalma mücadelesi veriyor.

"İRAN HALKININ BUGÜNLERİ DE ATLATACAĞINA EMİNİZ"

İsrail, Lübnan'ı Yemen'i ve Suriye'yi de hedef aldı. Suriye'de de kargaşa çıkarmaya çalıştı. İsrail'in devlet terörüne şimdi de komşumuz İran maruz kalıyor. İsrail'in İran'a karşı saldırılarını en güçlü şekilde telin ediyorum. İran halkının bugünleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyoruz. İsrail'in saldırılarının tanım ve tarifi haydutluktur.

"NETANYAHU DÜNYAYI FELAKETE SÜRÜKLÜYOR"

Netanyahu hükümeti 13 Haziran'daki saldırılarıyla müzakere sürecini baltalamayı hedeflemiştir. İsrail, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devletiyle yan yana barış içinde yaşamak yerine savaşı tüm bölgeye yaymaya çalışıyor. 90 yıl önce Hitler'in çaktığı kıvılcım nasıl dünyayı ateşe attıysa, Netanyahu'nun Siyonist emelleri de dünyayı felakete sürüklemekten başka gaye taşımıyor.

"BÖLGENİN YENİ BİR SAVAŞI KALDIRMAYA TAHAMMÜLÜ YOK"

Gazze halkının açlıkla cezalandırılmasına, yerleşimci terörüne asla esir kalmayacağız. İsrail üzerinde etki sahibi ülkelere bir kez daha sesleniyorum; Netanyahu'nun övgü ambalajına sarılmış zehirli sözlerine kimse itibar etmesin. Bölgenin yeni bir savaşı kaldırmaya tahammülü yoktur.

"SÜKUNETİN TESİSİ İÇİN ÇOK CİDDİ GAYRET SARFETTİK"