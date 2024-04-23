Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenaze töreninde İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

İHA

Mahmud Efendi’nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati’nin başına geçen Hasan Kılıç, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze töreninde

94 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kılıç'ın çok sayıda yakını katıldı.

Hasan Kılıç kimdir?

Hasan Kılıç, 1930'da Trabzon’un Çaykara ilçesinde dünyaya geldi.

Çocukluk dönemini Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde geçiren Kılıç'ın küçük yaşlarda babası vefat etti.

Temel dini eğitimini annesinden alan Kılıç, 10 yaşında hafız oldu.

Sonrasında hem eğitim hayatına hem de çalışmaya devam etti. Diğer yandan da Arapça eğitimini devam ettirdi.

"Yerime Hasan Efendi'yi bırakıyorum"

Manevi derslerini Nuri Efendi'den alan Hasan Kılıç, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra yeni cemaat lideri oldu.

Kılıç aynı zamanda merhum İsmailağa lideri Ustaosmanoğlu'nun dünürüydü.

Ustaosmanoğlu, vasiyetinde "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)