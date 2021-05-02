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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Yıldırım'ın babasının cenaze namazına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Yıldırım'ın babasının cenaze namazına katıldı
Virüs nedeniyle yaşamını yitiren Ahmet Galip Yıldırım için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
- AA
- 02.05.2021 - 15:50
- Güncelleme : 02.05.2021 - 15:56
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
88 yaşında vefat eden Yıldırım için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
AHMET GALİP YILDIRIM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Namaza, Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.
Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Yıldırım'ın babasının cenaze namazına katıldı VİDEO