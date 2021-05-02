Euro
9.9706
0.07%
Dolar
8.275
0.88%
Altın
471.1
0.82%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
472.389
-0.70%
EXEN Coin
27.69
-1.77%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Yıldırım'ın babasının cenaze namazına katıldı

    Virüs nedeniyle yaşamını yitiren Ahmet Galip Yıldırım için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
    • AA
    • 02.05.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 15:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Yıldırım'ın babasının cenaze namazına katıldı

    Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    88 yaşında vefat eden Yıldırım için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

    AHMET GALİP YILDIRIM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Namaza, Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

    Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Yıldırım'ın babasının cenaze namazına katıldı VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Yıldırım ın babasının cenaze namazına katıldı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Yıldırım ın babasının cenaze namazına katıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir