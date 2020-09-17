Dolar
7.5564
0.6956%
Euro
8.9358
0.7702%
Altın
1945.74
-0.6854%
Borsa
1107.73
0.056%
G. Altın
471.707
-0.2769%
Bitcoin
81979.75
-1.6941%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 17.09.2020 - 17:25
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 17:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

    Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

     

     

    AYRINTILAR GELECEK...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir