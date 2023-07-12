Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnus'ta gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

AA NATO'da yoğun diplomasi trafiği devam ediyor... NATO üyesi ülkelerin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirve toplantısının ikinci gününde bir araya geldi. Devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO temasları sürüyor. İspanya Başbakanı ile görüştü Dünya liderleriyle peş peşe görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin yapıldığı zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Erdoğan'ın ayrıca Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile de bir araya gelmesi bekleniyor.