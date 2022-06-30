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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi.
    • 30.06.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 11:19
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi temasları devam ediyor...

    Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi.

    Ayrıntılar geliyor...


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