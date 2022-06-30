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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi.
- 30.06.2022 - 11:09
- Güncelleme : 30.06.2022 - 11:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi temasları devam ediyor...
Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi.
Ayrıntılar geliyor...