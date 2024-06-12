Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile görüştü İspanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral Felipe VI ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'e ulaştı.

Erdoğan, Madrid-Torrejon de Ardoz Askerî Havalimanı'nda İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Fernando Sampedro Marcos, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci tarafından karşılandı.

Erdoğan, Kral Felipe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de İspanya Kralı Felipe VI ile görüştü.

Erdoğan'a bu önemli ziyaretinde eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.