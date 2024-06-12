Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'de havalimanında karşılandı.

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DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya gezisi başladı. Bu iki günlük ziyarette, Erdoğan'ın İspanya Kralı ve Başbakanı ile yapacağı görüşmelerin ana gündem maddesinin Gazze'deki İsrail katliamı olması bekleniyor.

Madrid'de diplomatik heyet ile karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Madrid-Torrejon de Ardoz Askerî Havalimanı'nda İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Fernando Sampedro Marcos, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile ilgililer karşıladı.

Erdoğan'a eşi ve bakanlar eşlik ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)