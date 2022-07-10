Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Başbakanlık görevini tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Yair Lapid’i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti.

1 Kasım’da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa’da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.