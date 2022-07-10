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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • 10.07.2022 - 21:31
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 21:34
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı ile görüştü

    İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

    Başbakanlık görevini tebrik etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Yair Lapid’i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti.

    1 Kasım’da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa’da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı ile görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı ile görüştü #2


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