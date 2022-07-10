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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- 10.07.2022 - 21:31
- Güncelleme : 10.07.2022 - 21:34
İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
Başbakanlık görevini tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Yair Lapid’i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti.
1 Kasım’da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa’da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.