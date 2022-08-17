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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 21:50
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 22:24
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Yair Lapid’in Türkiye ziyaretlerindeki temaslarında mutabık kalınan çerçevede ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

    Büyükelçi atanması konusunda atılacak adımlar görüşüldü

    Bugün açıklanan karşılıklı olarak büyükelçi atama kararına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi.

    İlişkilerin geliştirilmesi gerektiği kaydedildi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında iş birliği ve diyaloğun sürdürülebilir bir zeminde ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini desteklediğini dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile telefonda görüştü #1


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