Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, bölge barışını tehdit ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lübnan'a karşı gerçekleştiren son saldırılar ve İsrail tarafından yapılan son açıklamalar, savaşı bölgeye yayma çabalarının açık tezahürüdür" dedi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Yemeği’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İş insanlarımız ve girişimcilerimizi yürekten kutluyorum. Biz entegrasyona sonuna kadar varız, asimilasyona ise aynı derecede karşıyız."

"TERÖRLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

"Türkiye, terör belasıyla hem sahada hem masada en büyük mücadeleyi veren ülkelerin başında geliyor. Türkiye karşıtı her operasyona gönüllü figüranlık yapan örgüt mensuplarına karşı sizlerden teyakkuz halinde olmanızı bekliyorum.



Türkiye olarak vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerdeki aşırı sağcı akımları ve nefret söylemlerini yakından takip ediyoruz. Irkçılığın olduğu gibi İslam düşmanlığının da bir suç olarak tasnif edilmesi ve yasal yaptırıma tabi tutulması gerektiğini savunuyoruz. Müslüman düşmanlığına karşı mücadeleye öncülük edeceğiz. Son yıllarda Batılı ülkelerde bilhassa Avrupa'da İslam ve yabancı düşmanlığı, vatandaşlarımızın da huzurunu tehdit eden büyük bir salgına dönüştü."

"İSRAİL, SAVAŞI BÖLGEYE YAYMAYA ÇALIŞIYOR"

"Küresel sistem, artık tüm etkinliğini, tüm inandırıcılığını kaybetmeye başladı. Görevi barış ve güvenliği sağlamak olan kurumlar, çok açık bir ahlaki çöküş içerisindedir. Küresel kurum ve kuruluşlar, Gazze'deki zulmü durduracak, İsrail'in katliamını engelleyecek hiçbir etkili adım atmadı.



Gazze'de son derece vahşi bir soykırım yaşanıyor. İsrail'in Gazze başta olmak üzere, Filistin topraklarında yaptığı soykırım, bölge barışını tehdit etmektedir. Lübnan'a karşı gerçekleştiren son saldırılar ve İsrail tarafından yapılan son açıklamalar, savaşı bölgeye yayma çabalarının açık tezahürüdür."