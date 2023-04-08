Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını ele alındı.

AA & Ensonhaber

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Ramazan ayınca bir kez daha saldırıya uğradı.

Geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa’ya teravih namazından sonra İsrail güçleri tarafından baskın düzenlendi.

Tüm dünya tarafından tepki toplayan olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını, Kıble Mescidi’nde gerçekleştirdikleri saldırı ve kutsal mekânlarda bulunanlara yönelik sert müdahaleleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yaşananların Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirterek, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Gerilimin artmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının Hamursuz Bayramı'yla aynı tarihlere denk geldiği bu hassas dönemde Gazze ve Lübnan’a da sirayet eden gerilimin daha da artmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Radikal Yahudi grupların Mescid-i Aksa’ya yönelik baskın çağrılarının tepkileri ve endişeleri artırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilhassa 11 Nisan’da başlayacak itikâf döneminde Müslümanların ibadetlerini sorunsuz yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret etti.

Her Ramazan ayında tekrarlanan olayların önünün alınması gerektiğini söyledi

Her Ramazan ayında tekrarlanan bu olayların bölgenin kaderi haline gelmesinin önünü almak gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun kaynağına inilmesi, adil ve kalıcı barışı tesis etme yönünde adım atılması amacıyla üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.