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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
    • AA
    • 01.04.2022 - 18:57
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 19:07
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye’ye yaptığı ziyaretle ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesini arzu ettiklerini belirterek, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat olduğunu dile getirdi.

    TERÖR SALDIRILARINI KINADI

    İsrail’in farklı şehirlerinde son günlerde yaşanan menfur terör saldırılarını kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenler için taziye, yaralananlar için şifa diledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve Filistin tarafından yapılan sağduyulu beyanları tansiyonun düşürülmesi bakımından çok kıymetli bulduğunu dile getirdi.

    MESCİD-İ AKSA VURGUSU

    Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya veya İsrail’e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa’nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini yineledi.

    HERZOG'DAN RAMAZAN TEBRİĞİ

    Ramazan ayının ve Hamursuz Bayramı'nın sükûnet ve barış içinde geçmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un ve tüm Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı.

    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Ramazan ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog la görüştü #1


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