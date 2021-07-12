Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail yeni Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Eski Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Yitzak Herzog, geçtiğimiz günlerde mecliste yemin ederek İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail yeni Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu ifade etti.

FİLİSTİN-İSRAİL İHTİLAFININ KALICI ŞEKİLDE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASININ BEKLENDİĞİNİ BELİRTTİ

Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının BM kararları çerçevesinde, iki devletli, kalıcı, kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu belirtti.

YENİ GÖREVİ İÇİN TEBRİK ETTİ

Görüşmede, Hertzog'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

FİLİSTİN-İSRAİL İHTİLAFININ ÇÖZÜME KAVUŞMASIYLA, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNE DE KATKI SAĞLAYACAĞINI SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de katkı sağlayacağını belirtti.