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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u arayarak, annesi Aura Herzog'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
    • AA
    • 13.01.2022 - 20:10
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 20:24
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    TAZİYE TELEFONU

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, annesi Aura Herzog'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü #1


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