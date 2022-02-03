İsrail Cumhurbaşkanının Türkiye ziyaretine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayının ortalarını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İsrail Cumhurbaşkanı Yitzag Herzok'u Türkiye'ye davet edeceğini açıklamıştı.

Bugün Ukrayna ziyareti öncesinde havalimanında basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Yakın zamanda yapılan İsrail açıklamasının detayları soruldu.

MART AYININ ORTALARINI İŞARET ETTİ

İsrail Cumhurbaşkanı Herzok'un Türkiye ziyaretine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayının ortalarını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı, Mart ayının ortalarında gelecek VİDEO



"BELKİ HERZOK'UN GELMESİNDEN ÖNCE TEMSİLCİLERİMİZİ İSRAİL'E GÖNDERİRİZ"

Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayının ortalarında o ziyaret gerçekleşecek. Bu ziyaretle birlikte ikili ilişkerimizi geleceğe yönelik çok daha farklı bir zemine olumlu istikamette oturtma gayreti içerisinde olacağız. Bizim bu yaklaşımımız aynı şekilde İsrail tarafında da mevcuttur. Belki de Herzok'un gelmesinden önce onların özel temsilcileri bize geldiği gibi biz de özel temsilcimizi İsrail'e göndererek bir ön çalışma olacak." dedi.