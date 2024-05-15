Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durdurulmazsa, gözünü Anadolu’ya dikecek Erdoğan, 'azgın devlet' olarak tanımladığı İsrail'in durdurulması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, Tel Aviv yönetiminin vadedilmiş topraklar hezeyanı yaşadığına dikkati çekti.

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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in kanlı Gazze saldırılarına işaret ederek Anadolu toprakları konusunda uyarıda bulundu.

Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde Filistin topraklarında devam eden İsrail zulmü vardı.

Hamas'a destek sözlerine rahatsız olanlara tepki gösteren Erdoğan, olası tehdide dikkati çekti.

"Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyorlar"

"Hamas, Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor." diyen Erdoğan, "Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz?" sorusunu yöneltti.

Türkiye Cumhurbaşkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sayısız katliam nedeniyle hesap vereceğini söyledi.

"Bu azgın devlet durdurulmazsa gözünü Anadolu’ya dikecek"

Sözü Anadolu'ya ilişkin uyarısına getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Netanyahu ve soykırıma ortak olanlar, döktükleri her damla kanın hesabını verecek. Biz de soykırımcıların hukuka hesap vermesi için enselerinde olacağız.



Sanmayın ki İsrail Gazze’de duracak. Sanmayın ki Ramallah güvenlik içinde olacak. Bu azgın devlet, bu terör devleti, durdurulmazsa vadedilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu’ya dikecek.



İsrail Gazze'de sadece Filistinlilere saldırmıyor, bize saldırıyor bize.

"Hamas’ın yanında durmaya devam edeceğiz"

Konuşmasında Erdoğan, "Hem kendi topraklarının istiklali için savaşan hem de Anadolu’yu savunan Hamas’ın yanında durmaya devam edeceğiz." dedi ve ekledi:

Siyonist katillerin ve piyonlarının bizi hedefe koyması, ürkecek, çekinilecek bir şey değil, göğsümüzde gururla taşıyacağımız bir şeref madalyasıdır.



Kimi vicdan fukaraları Filistin’den gelen yaralıları tedavi etmemizden rahatsız olmuş. Bu devletin, yaralının yarasını saracak kudreti ziyadesiyle vardır.

Kuva-yi Milliye hatırlatması yaptı