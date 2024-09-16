Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e karşı yapay zeka ürünü şarkıyla boykot çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yapay zeka ile oluşturulan "Boykot" adlı şarkıyı paylaşarak, İsrail zulmüne karşı Filistinlilerin ve Gazze'nin yanında durmayı sürdüreceklerini belirtti.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze'de başlattığı katliamlara en başından beri en yüksek perdeden tepki veren Türkiye'de boykot çağrıları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yapay zeka ile oluşturduğu Filistin halkına destek veren 'boykot' temalı videoyu paylaştı.

"TÜM İMKANLARIMIZLA, KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Filistin'e destek yürüyüşleri, boykot ürünler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombalı saldırıların görüntülerinin yer aldığı video kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Erdoğan, videoyu şu sözlerle paylaştı:

Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz.