Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e verilen tedbir kararını memnuniyetle karşılıyorum İsrail'in Gazze'de yaptığı insanlık dışı uygulamalara yönelik Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika tarafından açılan davadan tedbir kararı çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, karardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaptığı katliamlar dünyanın gündeminde...

Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) konuya ilişkin açılan soykırım davasında ara karar verildi.

İsrail'in iptal talebi reddedilen davanın esastan görüşülmesi kararı alındı.

Uluslararası Adalet Divanı'ndan tedbir kararı çıktı

"İsrail Devleti, Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı" talebiyle ilgili, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti.

Gazze'de yaşananlar nedeniyle vicdanı sızlayan her birey için sevinçle karşılanan bu karardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk değerlendirme geldi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, karar dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Kararı memnuniyetle karşılıyorum"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: