Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e verilen tedbir kararını memnuniyetle karşılıyorum

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaptığı katliamlar dünyanın gündeminde...
Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) konuya ilişkin açılan soykırım davasında ara karar verildi.
İsrail'in iptal talebi reddedilen davanın esastan görüşülmesi kararı alındı.
Uluslararası Adalet Divanı'ndan tedbir kararı çıktı
"İsrail Devleti, Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı" talebiyle ilgili, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti.
Gazze'de yaşananlar nedeniyle vicdanı sızlayan her birey için sevinçle karşılanan bu karardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk değerlendirme geldi.
Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, karar dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Kararı memnuniyetle karşılıyorum"
Sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum.
Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.
Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın; İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz.
Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
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